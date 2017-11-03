На «Нордшляйфе» произошла крупная авария

Во время туристических поездок по старой ветке автодрома «Нюрбургринг», более известной как «Северная петля» или «Нордшляйфе», произошла крупная авария с участием 14 машин, сообщает Motorsport-Magazin. В результате инцидента в больницу было доставлено пять человек, трое с лёгкими ранениями и двое с травмами средней степени тяжести.



Один из раненых не смог самостоятельно выбраться из машины, и помощь пришлось оказывать пожарной бригаде, а пострадавший был доставлен в больницу в бессознательном состоянии на медицинском вертолёте. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв — во время инцидента на дороге находилось много людей, а машины двигались с высокой скоростью. Общий ущерб от аварии оценивается в $ 180 тыс.