Хэмилтон подпишет новый контракт с «Мерседесом» в течение месяца

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что в ближайший месяц обсудит продление контракта с командой. Ранее в СМИ появилась информация, что новое соглашение будет рассчитано на три года и станет рекордным — по нему пилот будет зарабатывать £ 40 млн ($ 53,11 млн) в год.



«Мы обсудили несколько недель назад возможность нового контракта на заводе в Брэкли и решили, что в ближайшее время обсудим детали. Для нас этот процесс будет довольно простым. У нас и сейчас есть великолепное соглашение, и следующее только расширит возможности, как мои, так и команды. Я уверен, что в течение следующего месяца мы подпишем новое соглашение», — приводит слова Хэмилтона Autosport.