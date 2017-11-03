Риккардо: был бы не против дождя на Гран-при Бразилии

Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился своими ожиданиями от предстоящего Гран-при Бразилии, который пройдёт с 10 по 12 ноября в Сан-Паулу.



«Мне очень нравится Южная Америка, поэтому я всегда с предвкушением жду этапа в Бразилии. В прошлом году у нас была весёлая гонка на мокрой трассе, и я был бы не против, если бы дождь пошёл и в этот раз, потому что тогда я смогу добиться лучшего результата. Пока мне не удавалось провести хорошую гонку в Бразилии, надеюсь, что в этом году всё изменится.



Трасса не похожа по своей конфигурации на те, что мне нравятся. Здесь нет скоростных поворотов. Круг медленный и короткий, это не очень интересно, но я всё равно постараюсь добиться максимума. Бразильские болельщики одни из самых громких в мире, на трибунах создаётся атмосфера карнавала. У района города возле автодрома характерный колорит, на трибунах много местных жителей, поддерживающих нас со всей своей страстью. Ну и помимо этого я жду возможности отведать стейк в бразильском стиле в местном ресторане», — цитирует Риккардо пресс-служба «Ред Булл».