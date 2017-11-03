Источник: в Бразилии «Макларен» объявит Норриса резервным пилотом

Руководство «Макларена» готово объявить пилота своей молодёжной программы Ландо Норриса резервным пилотом команды уже во время Гран-при Бразилии. Об этом сообщают источники, приближённые к команде. Вместе с тем в пресс-службе «Макларена» не дают конкретного ответа на вопросы по этому поводу.

«На данный момент мы не готовы что-либо подтвердить», — приводит слова представителя команды Somersetlive.

Ландо Норрис — чемпион Европейской Формулы-3 2017 года. Предполагается, что в следующем сезоне 18-летний британец попробует свои силы в Формуле-2.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Даниил Квят ведёт переговоры с «Маклареном» относительно возможности занять место третьего пилота в команде.