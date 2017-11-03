Лоу: вопрос двигателей — не самая большая проблема Формулы-1

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу полагает, что вопросу двигателей уделяется слишком много внимания, в то время как в нынешней Формуле-1 есть куда более важные вопросы.

«Сейчас ведётся много разговоров о двигателях, но это не главная проблема Формулы-1. Это касается трёх топ-команд. Главная проблема — несоразмерность других команд. Дело не в двигателях.

Посмотрите на недавнюю гонку в Остине. Посмотрите на отрыв первых пяти болидов и остального пелотона. Это две разные гонки, и такие большие разрывы — огромная проблема. Нам нужно найти решение, чтобы пройти через это", — приводит слова Лоу ESPN.