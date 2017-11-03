Хюлькенберг: переход в «Заубер» был не лучшим решением

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг, озираясь в прошлое, полагает, что его переход в «Заубер» в 2013 году был не лучшим решением в плане развития карьеры.

«Не знаю, было ли это самой большой ошибкой, но переход в „Заубер“ явно был не лучшим решением. Мои предпочтения относительно трасс? Конечно, мне больше нравятся городские треки, они более захватывающие. Если говорить о календаре чемпионата в целом, то мне не хватает этапа в Южной Корее. Мне нравился тот автодром, жаль, что мы больше не выступаем там. К тому же там мне удалась парочка неплохих гонок.

Лучшая гонка в карьере? Наверное, это был Гран-при Бразилии в 2012 году", — приводит слова Хюлькенберга GPUpdate.