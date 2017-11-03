Абитебуль: «Рено» сделает всё, чтобы после ГП Бразилии стать шестым в зачёте

Глава «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал недавние проблемы команды на Гран-при Мексики, а также очертил задачи на этап в Бразилии.

«Этап в Мексике был трудным. Мы столкнулись с рядом механических проблем, которые были неприемлемы. У нас есть твёрдое намерение решить проблемы как можно быстрее. Гонка в Мексике показала наши слабости, но ясно, что мы не нашли баланс между скоростью и надёжностью.

Наша скорость в этом сезоне стала лучше, теперь нам нужно решать вопросы надёжности. Это касается не только нас, но и клиентов. В этом сезоне нашей целью было пятое место в Кубке конструкторов. У нас всё ещё есть математические шансы на это, хотя после гонки без очков наша задача усложнилась.

Как бы то ни было, в Мехико мы увидели нашу скорость, пилоты прошли в третий сегмент, а по ходу гонки были на четвёртом и пятом местах. Очки были достижимы. У нас остаётся две гонки, и мы сделаем всё, чтобы после Гран-при Бразилии занимать шестое место в Кубке конструкторов", — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».

После 18 этапов чемпионата «Рено» занимает седьмое место, имея в активе 48 очков. У идущего на шестом месте «Торо Россо» 53 очка.