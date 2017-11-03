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175 лет назад 2016
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В 2018 году в «Рено» обещают совершенно новый болид

Авто

Технический директор «Рено» Ник Честер рассказал, как продвигается работа над болидом на следующий сезон. По словам функционера, в Энстоуне ожидают серьёзный шаг вперёд и машина будет совершенно другой.

«Мы сильно прогрессируем, и это то, на чём мы все сосредоточены в Энстоуне. Невзирая на небольшие изменения в регламенте, это будет совершенно новый болид. В 2017 году мы многое узнали с точки зрения аэродинамики и баланса. Так что ожидаем большой шаг вперёд. Кое-что из аэродинамических новинок мы попробуем и в Бразилии, что поможет нам лучше подготовиться к 2018 году», — приводит слова Честера пресс-служба «Рено».

Источник: Renault Sport Сообщить об ошибке
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