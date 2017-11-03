Хюлькенберг: буду работать, чтобы продолжить хорошие выступления в Бразилии

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бразилии, выразив надежду, что ему удастся продлить серию удачных выступлений на трассе «Интерлагос».

«Это особенное для меня место и одно из любимых. Сан-Паулу — сумасшедший город, и это то, что мне нравится в нём. Люди, еда — здесь всё уникально, и это даёт неоценимый опыт. На трассе можно роникнуться и почувствовать историю, особенно когда задумываешься, сколько титулов тут было выиграно. На треке многое зависит от уверенности.

В целом же у меня особенные воспоминания о здешней трассе. Единственный поул я завоевал здесь. Это было потрясающе, я собрал прекрасный круг в переменчивых условиях. Это был важный момент в карьере. В 2012 году я лидировал большую часть гонки, и только невезение помешало мне добраться до подиума. У меня достойная история выступлений в Бразилии, и я буду работать, чтобы продолжить её", — приводит слова немца пресс-служба «Рено».