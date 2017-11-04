Честер: низкий уровень сцепления привёл к развороту Сайнса в Мексике

Технический директор «Рено» Ник Честер прокомментировал дебютные гонки Карлоса Сайнса в составе «Рено», попутно объяснив инцидент с его разворотом в гонке Гран-при Мексики.

«Карлос был очень хорош. В Остине у него получилась фантастическая гонка. Он отлично поработал с командой, хорошо поработал в квалификации и, думаю, хорошо выполнил работу.

В Мексике всё было сложнее. Повлиял низкий уровень сцепления. Особенно это чувствовалось позади других машин. Собственно, это и привело к развороту», — приводит слова Честера пресс-служба «Рено».