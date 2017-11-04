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175 лет назад 2016
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Честер: низкий уровень сцепления привёл к развороту Сайнса в Мексике

Авто

Технический директор «Рено» Ник Честер прокомментировал дебютные гонки Карлоса Сайнса в составе «Рено», попутно объяснив инцидент с его разворотом в гонке Гран-при Мексики.

«Карлос был очень хорош. В Остине у него получилась фантастическая гонка. Он отлично поработал с командой, хорошо поработал в квалификации и, думаю, хорошо выполнил работу.

В Мексике всё было сложнее. Повлиял низкий уровень сцепления. Особенно это чувствовалось позади других машин. Собственно, это и привело к развороту», — приводит слова Честера пресс-служба «Рено».

Источник: Renault Sport Сообщить об ошибке
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Рено Спорт Ф-1 Карлос Сайнс-младший
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