Сайнс: в Бразилии сложно всё сделать правильно

Пилот «Рено» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бразилии, отметив сложность классической трассы «Интерлагос».

«Автодром хороший и здесь повсюду чувствуется атмосфера Айртона Сенны. Он до сих пор живёт в сердцах людей, это просто невероятно. В целом же, конфигурация трассы не из тех, которая мне нравится. Но это одно из исторических мест Формулы-1. Здесь чувствуется история и много титулов было выиграно здесь.

Что касается моих личных воспоминаний, то у меня была хорошая гонка здесь в прошлом году. В квалификации я был всего пятнадцатым, но сумел вернуться в борьбу с лидерами и приятно было привезти на финише 8 очков.

Трасса в Бразилии принадлежит к классическим. Здесь сложно всё сделать правильно и не совершить ошибку. К тому же, погода часто преподносит сюрпризы. Солнечные условия могут смениться дождём. Суть в том, что нужно уметь быстро адаптироваться, чтобы показывать хорошую скорость в разных условиях.

Выступление в Мексике? было сложно. Меня развернуло на высокой скорости, что не облегчило моей задачи. В целом же, у нас хорошая машина и мы можем быть в топ-10. В Бразилии нам нужно завоевать очки двумя болидами", — приводит слова Сайнса пресс-служба «Рено».