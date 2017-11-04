Лауда: в следующем году болид будет подходить стилю обоих гонщиков

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда подчеркнул, что по ходу развития машины в нынешнем сезоне болид стал больше подходить стилю пилотирования Льюиса Хэмилтона. При этом австрийский функционер пообещал, что в следующем сезоне команда постарается найти баланс, чтобы удовлетворить потребности обоих гонщиков.



«В начале сезона машина подходила стилю пилотирования обоих гонщиков, но по ходу развития болида он стал более подходящим стилю вождения Льюиса. Это по большей части наша вина, чем Вальттери. Та машина, что мы построим на следующий сезон, будет подходить как Льюису, так и Вальттери», — цитирует Лауду PlanetF1.