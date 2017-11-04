NASCAR: Курт Буш завоевал поул в Техасе

Курт Буш завоевал второй полул в Техасе в своей карьере и уйдёт в 500-мильную гонку с первой позиции, при этом Буш установил новый рекорд трассы — 26.877 секунды. Второе место по итогам квалификации занял лучший из кандидатов на чемпионский титул Дэнни Хэмлин.



Третье место по итогам квалификации осталось за Кевином Харвиком, за ним расположился Эрик Джонс.



NASCAR. Техас-500. Квалификация



1. Курт Буш

2. Дэнни Хэмлин

3. Кевин Харвик

4. Эрик Джонс

5. Кайл Буш

6. Даниэль Суарес

7. Мартин Труэ

8. Райн Блэни

9. Джимми Джонсон

10. Брэд Кеселовски