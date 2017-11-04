До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

WEC: «Тойота» выиграла квалификацию в Шанхае, «Порше» Хартли на четвёртом месте

Авто

Квалификацию этапа чемпионата WEC в Шанхае выиграл экипаж «Тойоты» под номером семь в составе Камуи Кобаяси и Майка Конвея. После попытки Конвея они занимали третье место, но Кобаяси проехал феноменальный круг, благодаря которому с комбинированным временем 1.42,832 японская команда заняла первое место. Вторую позицию занял экипаж «Порше» Андре Лоттерера и Ника Тэнди. Вторая «Тойота» в составе Себастьена Буэми и Энтони Дэвидсона заняла третье место, Брендон Хартли и Эрл Бамбер показали четвёртое время.

В категории LMP2 поул остался за гонщиками «Ребеллион» Бруно Сенной и Жюльеном Каналем. Экипаж российской команды G-Drive Racing в составе Нико Мюллера и Лео Русселя занял вторую позицию.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Брендон Хартли Камуи Кобаяси Себастьен Буэми Тойота
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент