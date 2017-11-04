Росберг: успех в Формуле-1 зависит от генетики

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг подчеркнул, что большую роль в формировании гонщика Формулы-1 является генетика. Отец Росберга Кеке выиграл чемпионат мира в 1982 году. Напомним, что Росберг-младший покинул чемпионат по окончании победного для себя сезона.



«Я унаследовал от отца способность пилотировать гоночные болиды. Это следствие генов. На 66 процентов это генетика, а на 33 — то, что получает человек в процессе своего развития. Это доказывает Ферстаппен — его отец был успешным гонщиком, теперь успешным в Формуле-1 стал и его сын», — приводит слова Росберга Fazzetta dello Sport.