Клэр Уильямс: было очень приятно работать с Фелипе Массой

Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс прокомментировал решение Фелипе Массы завершить карьеру по окончании сезона 2017 года.



«Я хотела бы поблагодарить Фелипе за всё, что он сделал для нашей команды за последние четыре года. Было очень приятно работать с ним. Особенно мы благодарны Фелипе за то, что он согласился отложить свой уход из Формулы-1 после того, как Валттери Боттас перешёл в «Мерседес». Это продемонстрировало то, насколько доверительные отношения мы выстроили за последнее время. Мы ценим это, поскольку принять такое решение было непросто после того эмоционального прощания, что было устроено в прошлом году. От имени сэра Фрэнка Уильямса и всей команды мы желаем Фелипе всего наилучшего в будущем», — приводит слова Клэр Уильямс пресс-служба «Уильямса».