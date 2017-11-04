Хорнер: Ферстаппен и Риккардо способны бороться с Хэмилтоном на равных

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил уверенность в том, что пилоты его команды Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо в следующем году будут способны навязать борьбу гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

«В лице Риккардо, Ферстаппена и Феттеля в Формуле-1 есть прекрасные пилоты, способные бороться с Хэмилтоном «колесо в колесо». Я верю в то, что нашим пилотам по силам сделать это, если мы дадим им хорошую машину. Борьба «плечо в плечо» будет хорошим явлением для спорта», — приводит слова функционера Crash.