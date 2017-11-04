Леклер: невозможно сделать ещё больше для попадания в Формулу-1

Пилот молодёжной программы «Феррари», чемпион Формулы-2 сезона-2017 года Шарль Леклер заявил, что сделал максимум для получения шанса в Формуле-1.

«Когда ты выигрываешь титул в Формуле-2, то невозможно сделать что-то большее для попадания в Формулу-1. Я показал, что готов, потому надеюсь получить шанс уже сейчас. Если вернусь в прошлое, то, вероятно, моим слабым местом была психология. Сейчас это моя сильнейшая сторона. Это помогло мне преодолеть трагедии в жизни. Думаю, потери последних лет сделали меня сильнее и помогли повзрослеть», — приводит слова Леклера Eurosport.

Отметим, что монегаск является фаворитом на место пилота «Заубера» в 2018 году.