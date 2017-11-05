Хэмилтон: вне Формулы-1 есть много прекрасных вещей

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал ход переговоров о новом контракте с командой, отметив, что для него вне пределов Формулы-1 также существует много интересных вещей.

«Я по-прежнему буду здесь в следующем году, и, надеюсь, что и после этого. Не знаю, осталось ли у меня несколько лет или год в Формуле-1.

После завершения карьеры остаётся долгая жизнь, так что я не хочу выступать дольше, чем нужно. Сейчас у меня лучший период в жизни. Но вне Формулы-1 есть много прекрасных вещей, над которыми я работаю и сейчас. И всё же на данный момент я получаю удовольствие от гонок больше, чем когда-либо", — приводит слова Хэмилтона F1i.