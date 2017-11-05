Ферстаппен: конечно, Хэмилтону нужно повысить уровень для борьбы со мной

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на недавнее высказывание четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Британец отдал должное выступлению голландца на Гран-при Мексики, признав, что в следующем году ему нужно прогрессировать для борьбы с гонщиком «Ред Булл».

«Конечно, ему следует прогрессировать. Я ничего не имею против него, но когда ты становишься чемпионом три или четыре раза, то твоя острота немного пропадает. Так что, когда после этого получаешь от кого-то вызов, то конечно, прогрессировать нужно. Ведь, по сути, он не боролся за победы несколько лет, а именно этим занимался я.

Я никогда не был в позиции Льюиса, и я очень стремлюсь попасть в такое положение. Я зажёгся этой целью.

Конечно, многое в успехе Хэмилтона зависело и от возможностей его болида, но я не приуменьшаю его заслуг. Он лучше своего напарника по команде и это говорит о том, что он лучший всех остальных. Он очень талантлив и по-настоящему одарён. Надеюсь, в следующем году у нас будет как минимум такой же болид как и у «Мерседеса» и я смогу бросить ему вызов. Посмотрим как всё сложится", — приводит слова голландца Planet F1.