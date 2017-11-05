Алонсо исключил возможность участия в NASCAR и ралли

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Макларена» Фернандо Алонсо, который изучает возможности участия в различных сериях, исключил варианты выступлений в NASCAR и ралли.

«Машины NASCAR по-своему уникальны, и у меня нет планов участвовать в этой серии. Что касается ралли, то я привык гоняться на трассах, а не вне их пределов. Я никогда не достигну такого уровня сумасшествия. Помню однажды я попробовал поездить с Карлосом Сайнсом-старшим (двукратный чемпион мира по ралли и победитель «Дакара» 2010 года — прим. «Чемпионата»), в тот день я думал, что могу погибнуть. После того как всё закончилось, я подумал: „Ралли — это прекрасно, но только для гонщиков этой серии“, — приводит слова Алонсо Motorsport-Total.

Ранее стало известно, что испанец примет участие в гонке «24 часа Дайтоны», которая пройдёт в январе 2018 года.