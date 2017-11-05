«Тойота» выиграла гонку WEC в Шанхае, «Порше» Хартли — чемпионы сезона-2017

В Шанхае завершилась гонка WEC. Победу в ней одержал экипаж «Тойоты» в составе Себастьена Буэми, Казуки Накадзимы и Энтони Дэвидсона. Вторым к финишу пришёл «Порше» Тимо Бернхардта, Эрла Бамбера и Брендона Хартли. Третьим финишную черту пересёк ещё один экипаж «Порше» в составе Андре Лоттерера, Нила Яни и Ника Тэнди.

По завершению этапа «Порше» Тимо Бернхардта, Эрла Бамбера и Брендона Хартли гарантировали себе титул в нынешнем сезоне. Последний гонка чемпионата пройдёт в Бахрейне 18 ноября.

Добавим, что в гонке в Шанхае «Манор» Виталия Петрова стал пятым в классе LMP2, а G-Drive Русинова в LMP2 финишировал седьмым.

WEC. Шанхай. Гонка

1. Себастьен Буэми/Казуки Накадзима/Энтони Дэвидсон (Toyota Gazoo Racing)

2. Тимо Бернхардт/Брендон Хартли/Эрл Бамбер (Porsche LMP Team)

3. Андре Лоттерер/Нил Яни/Ник Тэнди (Porsche LMP Team)

4. Камуи Кобаяс/Майк Конвей/Хосе Мария Лопес (Toyota Gazoo Racing)

5. (LMP2 — 1). Бруно Сенна/Николя Прост/Жюльен Каналь (ORECA 07)

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9. (LMP2 — 5). Виталий Петров/Симон Труммер/Роберто Гонсалес (CEFC Manor TRS Racing)

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11. (LMP2 — 7). Роман Русинов/Лео Руссель/Нико Мюллер (G-Drive Racing).