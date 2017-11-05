Фернли: завоевать четвёртое место в следующем году будет гораздо сложнее

Заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли поделился ожиданиями от следующего сезона, отметив, что в свете неминуемого прогресса «Макларена» повторение результатов нынешнего года станет весьма проблематичной задачей.

«На старте сезона у нас была надёжность и пара пилотов, которые дали нам возможность быть уверенными в своих позициях. На протяжении чемпионата мы не сделали достаточно обновлений, но то, что мы привезли в Азию, сработало, и мы стали четвёртой командой. Теперь нам предсоит работать, чтобы получить такой же результат в 2018 году. Это будет сложнее.

Мы должны понимать, что с точки зрения шасси «Макларен» — одна из лучших команд чемпионата, а вместе с «Рено» они будут прогрессировать. Так что нам будет нелегко», — приводит слова Фернли Planet F1.

После 18 этапов нынешнего чемпионата «Форс Индия» гарантировала себе четвёртое место в Кубке конструкторов.