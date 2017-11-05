Боттас: раньше я не понимал, как тяжело работает Хэмилтон

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от первого года пребывания в составе команды, а также отдал должное партнёру Льюису Хэмилтону.

«Я всегда знал, что Льюис хороший пилот. Но я не знал, что он столько работает. Он тяжело трудится, проводит много времени с командой, посещает базу. Раньше я видел его только со стороны и совсем не знал, какой он человек.

В этом году я понял, что он отличный парень. Просто обычный человек, как и все мы. У него хорошие манеры, он уважителен и не играет в какие-то игры.

Что касается моих выступлений, особенно после летнего перерыва, то я знаю о проблемах, которые мешают мне. Я вижу, в каком направлении мне нужно работать с точки зрения пилотирования. Как бы то ни было, я многое узнал, и на неудобные для меня трассы я вернусь более уверенным. Я буду выступать лучше и в следующем сезоне ожидаю от себя большего. Я многое узнал от Льюиса и от всей команды.

Я уверен, что если на протяжении зимы я всё проанализирую и начну новый сезон с машиной и командой, которую я знаю, всё сложится лучше. Я ожидаю от себя большего», — приводит слова Боттаса Autosport.