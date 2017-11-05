З. Браун: на некоторых трассах шасси «Макларена» лучше, чем у «Ред Булл»

Глава «Макларена» Зак Браун дал понять, что развитие машины по ходу нынешнего сезона воодушевляет его перед следующим чемпионатом.

«Почти всё, что мы разрабатывали по ходу чемпионата, соответствовало машине. Шасси на протяжении всего сезона становилось всё лучше и лучше. Данные говорят, что мы не так далеко от „Ред Булл“. На некоторых трассах мы лучше них, на некоторых мы им уступаем.

В этом году они выиграли несколько гонок, так что мы достаточно оптимистичны относительно 2018 года. Это будет захватывающе», — приводит слова Брауна Autosport.