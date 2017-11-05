Михаил Шварцман: в ближайшие два года я бы не ждал Роберта в Ф-1

Михаил Шварцман, отец 18-летнего российского гонщика Роберта Шварцмана, не ожидает в ближайшие два года увидеть своего сына в Формуле-1, несмотря на то что тот был включён в гоночную Академию «Феррари».



«Я могу сказать, что у него однозначно есть гоночный талант. Но ему очень многому нужно учиться. В связи с контрактом с «Феррари» SMP организовал ему очень хорошую поддержку, но я бы Роберта не связывал с Формулой-1 в ближайшие два года точно. Ему сейчас надо ехать Формулу-3 или GP3, в зависимости от того, какое решение будет принято менеджментом, потому что на сегодняшний день он к Формуле-1 не готов. Но перед ним сейчас открыта дорога — у него есть поддержка и политическая, и финансовая. Дальше всё будет зависеть только от него», — цитирует Шварцмана «Фонтанка».



Вместе с тем Шварцман-старший не обеспокоен тем фактом, что в Ф-1 нет выпускников Академии «Феррари». «В следующем году Леклер поедет. Я в этом точно уверен. Более того, всё это поколение пилотов выросло на моих глазах. Я с картинга лично знаю Ферстаппена, Рассела, Леклера, Норриса. Мы вместе ели, пили, и я могу чётко сказать, кто из молодёжи придёт в ближайшие годы в Формулу-1. Леклер по таланту не уступит Ферстаппену. Норрис тоже будет топ-пилотом. Поверьте моим словам, через 4-5 лет в Формуле-1 будет тотальная смена лидеров. Есть тот же Стролл. Стролл в картинге не добился ничего, но у него есть очень состоятельный и заряженный папа. Цель была попасть в Формулу-1 любой ценой. Насколько я знаю, в прошлом году их бюджет составлял 80 миллионов долларов», — заявил он.