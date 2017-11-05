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175 лет назад 2016
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Мэтт Кенсет не будет выступать в NASCAR Cup в 2018 году

Авто

Экс-чемпион NASCAR Cup Мэтт Кенсет покинет чемпионат по завершении текущего сезона, поскольку не смог обеспечить себе место на 2018 год. В июле стало известно, что в команде Joe Gibbs Racing в следующем году его сменит Эрик Джонс.

Несмотря на то что Кенсет не смог обеспечить себе место в NASCAR, он пока не торопится объявлять о завершении гоночной карьеры в целом.

«У меня нет никакого соглашения на 2018 год. Слово «пенсия» в этом спорте не имеет большого смысла, потому что это не похоже на НФЛ (Национальная футбольная лига), где вы получаете пенсию, когда официально уходите или переключаетесь на что-то другое», — цитирует Кенсета Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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