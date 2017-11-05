Ферстаппен осторожен в оценке перспектив «Ред Булл» на победу в сезоне-2018

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен осторожен в прогнозах относительно перспектив австрийской команды побороться за победу в чемпионате в 2018 году.



«Я всё ещё немного осторожен, но всё складывается правильно. Вы никогда не знаете, что другие команды смогут придумать. Я просто хочу наслаждаться концовкой этого сезона, а потом посмотрим, что произойдёт в следующем году», — цитирует Ферстаппена Motorsport.



Самая большая неопределённость «Ред Булл» — это потенциал моторов «Рено». Когда голландца спросили, сможет ли французский производитель улучшить свои моторы, он ответил: «Это мы увидим в следующем году Сейчас мне трудно ответить на этот вопрос».