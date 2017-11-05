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175 лет назад 2016
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Ван дер Марк заменит Фольгера на Гран-при Валенсии

Авто

Микаэль ван дер Марк вновь заменит Йонаса Фольгера в команде Yamaha Tech3 на финальном этапе MotoGP, который будет проходит в следующий уик-энд в Валенсии. Голландец уже заменял Фольгера на предыдущем этапе MotoGP, состоявшемся в прошлые выходные в Малайзии. Для ван дер Марка гонка в Сепанге стала дебютной в MotoGP.

Фрольгер вынужден пропускать гонки, поскольку страдает от активизировавшегося вируса Эпштейна-Барра, который вызвал у него серьёзный упадок сил.

«Жаль, что Йонас всё ещё болен, но я очень горжусь тем, что босс команды Эрве Пончарал попросил меня вновь заменить его. По-видимому, я проявил себя в Сепанге.

Я с нетерпением жду уик-энда в Валенсии. По крайней мере теперь я немного знаком с мотоциклом, и для меня самое главное, что в Валенсии нас будет ожидать нормальная погода, так что я смогу прогрессировать с каждой сессией. Я просто надеюсь добиться хорошего результата, который бы удовлетворил команду», — рассказал ван дер Марк, слова которого приводит Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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