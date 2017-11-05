Риккардо приехал на гонку NASCAR Сup в Техас

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо проводит время в Форт-Уорт (штат Техас, США) на овальном автодроме Texas Motor Speedway, где в этот уик-энд проходит один из заключительных этапов серии NASCAR. Недавно австралиец рассказывал о намерении посетить этап североамериканской кузовной серии, чтобы посмотреть выступление Дэйла Эрнхардта-младшего, который вскоре завершит свою гоночную карьеру. Американский гонщик был кумиром для Риккардо в юности.

Видео доступно на официальной странице NASCAR в социальной сети «Фейсбук».