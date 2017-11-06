Петров: результатом в «6 часах Шанхая» я недоволен

Пилот SMP Racing Виталий Петров прокомментировал гонку WEC «6 часов Шанхая», по итогам которой его экипаж финишировал на пятом месте в классе LMP2.



«Сегодня была интересная борьба, но этапом я недоволен. В шестичасовой гонке, точно также как и в Формуле 1 важна каждая деталь. Если в Формуле-1 ваш пит-стоп прошёл не за 2,5 секунды, а за 3 или 4, вы откатываетесь далеко назад. Так и здесь. В гонках на выносливость есть порядок смены пилотов, замены колёс и дозаправки, и малейшая ошибка может стоить дорого.

Только кажется, что в марафоне есть время отыграться. Если другие команды не совершают ошибок, то отыгрывая немного времени на мелочах, они оказываются впереди. Мы пока не можем объяснить, почему после того, как я сдал свою первую смену, Симон Трюммер откатился с четвёртого места на седьмое, после чего нам вновь пришлось прорываться. Мы знаем, что на пит-лейне было потеряно порядка четырёх секунд, но почему это произошло, нам ещё предстоит разобраться.

Мы недовольны темпом, потому что отстаём от соперников на практически одинаковых машинах. Нам есть над чем работать перед Бахрейном. Хочется порадовать болельщиков хорошим результатом, но для этого нужно напряжённо трудиться всей командой», — цитирует Петрова сайт SMP Racing.