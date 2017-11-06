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175 лет назад 2016
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Риккардо: я не ищу оправданий проигрышам Ферстаппену

Авто

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо не ищет оправданий тому, что регулярно уступает своему напарнику Максу Ферстаппену в гонках.

«Я не ищу никаких оправданий. В этом году Макс блестяще пилотирует, и он знает, как выжать из автомобиля максимум в каждой гонке.

Это невероятно, что он отстаёт от меня на 40 очков. У Макса было много сходов, и у меня нет объяснений этому. Я спросил инженеров, не могут ли его неудачи быть связаны с ним самим. Но Макс не слишком грубо работает с оборудованием. Это просто чистое невезение», — рассказал Риккардо в интервью голландскому изданию Formule 1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен
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