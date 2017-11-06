Риккардо: я не ищу оправданий проигрышам Ферстаппену

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо не ищет оправданий тому, что регулярно уступает своему напарнику Максу Ферстаппену в гонках.



«Я не ищу никаких оправданий. В этом году Макс блестяще пилотирует, и он знает, как выжать из автомобиля максимум в каждой гонке.



Это невероятно, что он отстаёт от меня на 40 очков. У Макса было много сходов, и у меня нет объяснений этому. Я спросил инженеров, не могут ли его неудачи быть связаны с ним самим. Но Макс не слишком грубо работает с оборудованием. Это просто чистое невезение», — рассказал Риккардо в интервью голландскому изданию Formule 1.