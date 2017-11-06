Вильнёв: Феттель заставил Хэмилтона «проснуться» в этом сезоне

Жак Вильнёв считает, что приход в «Мерседес» Валттери Боттаса несколько расслабил Льюиса Хэмилтона и лишь конкуренция со стороны гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля заставила его «проснуться», чтобы всё таки завоевать четвёртый чемпионский титул.



«Льюис хорош, действительно хорош. Он всегда выступал в сильнейшей команде на сильнейшем болиде, ну или близком к этому, как и любой великий чемпион, так что всё в порядке.



Я думаю, что он впал в спячку, когда к команде присоединился Боттас. Он понял, что это не тот парень, с которым ему придётся бороться. Но его разбудил Феттель… После прихода Боттаса он мог только улыбнуться и подумать: «Это будет лёгкий чемпионат».



Если бы он мог гоняться с самого начала сезона так, как начал выступать после летнего перерыва, то это было бы здорово. Но факты таковы, что он не боролся весь сезон», — цитирует Вильнёва Motorsport-Total.