Уайтинг не видит необходимости в назначении четырёх постоянных стюардов в Ф-1

Технический делегат и гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг не считает, что в Формуле-1 необходимо ввести практику назначения четырёх постоянных стюардов на сезон, чтобы добиться большей последовательности в принятии решений по схожим гоночным инцидентам в различных Гран-при. Ранее такую идею высказал босс «Хааса» Гюнтер Штайнер.



«Мы всё время обсуждаем это, но мы считаем, что назначение четырёх постоянных стюардов на сезон приведёт лишь к появлению множества новых вопросов. Я не хочу вдаваться в подробности, но на данный момент мы считаем нашу практику в данном вопросе наиболее разумной», — цитирует Уайтинга Sportsmole.