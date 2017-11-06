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175 лет назад 2016
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Хэмилтон намерен начать переговоры о контракте с «Мерседесом» в течение месяца

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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что планирует начать переговоры о новом контракте с немецкой командой в течение месяца. Нынешнее соглашение британца с «Мерседесом» рассчитано до конца 2018 года.

«Мы общались несколько недель назад на фабрике… Для нас это довольно простой процесс. У нас уже есть что-то, что отлично работает, и мы просто пытаемся расширить это и думаем, что ещё я могу сделать для команды, и наоборот. Но я уверен, что в следующем месяце или что-то вроде того мы сядем за стол переговоров», — цитирует Хэмилтона ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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