«Макларен» назначил Ландо Норриса резервным пилотом

«Макларен» объявил о предоставлении места резервного пилота на сезон-2018 чемпиону Формулы-3 Ландо Норрису, который будет иметь возможность как помогать команде в тестах на трассе, так и работать на симуляторе.



«Я действительно с нетерпением жду возможности помочь команде, начиная с тестов покрышек на следующей неделе на «Интерлагосе». И я буду работать больше, чем когда-либо, чтобы учиться и развиваться на протяжении следующего года.



У меня будет два отличных учителя в лицах Фернандо Алонсо и Стоффеля Вандорна. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь команде вернуться к борьбе за лидерство», — приводит слова Вандорна пресс-служба «Макларена».