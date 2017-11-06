Организаторы серии GP3 обнародовали календарь на сезон-2018. В следующем году в GP3 состоится девять этапов (все они будут проходить в качестве гонок поддержки Формулы-1), один из которых будет в Сочи. Ещё одним новым местом проведения этапа GP3 будет французский Ле-Кастелле.
Предстоящий сезон GP3, который станет девятым по счёту, стартует 11 мая в Барселоне и завершится 25 ноября в Абу-Даби.
Календарь GP3 на сезон-2018:
11 — 13 мая — Барселона (Испания)
22 — 24 июня — Ле-Кастелле (Франция)
20 июня — 1 июля — Шпильберг (Австрия)
6 — 8 июля — Сильверстоун (Великобритания)
27 — 29 июля — Будапешт (Венгрия)
24 — 26 августа — Спа (Бельгия)
31 августа — 2 сентября — Монца (Италия)
28 — 30 сентября — Сочи (Россия)
23 — 25 ноября — «Яс-Марина» (Абу-Даби).
Организаторы GP3 включили Сочи в календарь на сезон-2018
Организаторы серии GP3 обнародовали календарь на сезон-2018. В следующем году в GP3 состоится девять этапов (все они будут проходить в качестве гонок поддержки Формулы-1), один из которых будет в Сочи. Ещё одним новым местом проведения этапа GP3 будет французский Ле-Кастелле.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке