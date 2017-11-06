Хэмилтон уклонился от уплаты налогов за личный самолёт на сумму 3,7 млн евро

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал одним из фигурантов дела о «Райских документах», сообщает F1i.com. По информации источника, Хэмилтон уклонился от уплаты налогов за покупку личного самолёта в 2013 году, использовав офшорные компании.



Общая сумма, «сэкономленная» четырёхкратным чемпионом мира, достигает 3,7 млн евро. Напомним, что 6 ноября были опубликованы секретные документы офшорных компаний. Общая сумма, объявленная в документах в качестве средств, выведенных в офшоры, превысила 8 трлн евро.