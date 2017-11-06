Грожан: неопытность гонщиков «Торо Россо» должна помочь нам в борьбе с ними

Пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал о своих ожиданиях от Гран-при Бразилии и поделился мнением о борьбе за шестую позицию в Кубке конструкторов между «Хаасом», «Рено» и «Торо Россо».



«Трасса в Сан-Паулу очень сложная, там нет возможности для отдыха на круге. Даже на прямой невозможно расслабиться так, как хотелось бы. Трасса расположена на высоте 800 метров над уровнем моря, после Мексики это ерунда, но это в любом случае не равнина. Погодные условия могут быть крайне непростыми — жара и высокая влажность. Придётся трудно, но мы к этому готовы.



Мы находимся в борьбе с «Рено», а «Торо Россо» — самая быстрая из этих двух команд. У них действительно хороший болид в распоряжении.В последних гонках у них были проблемы и это позволило нам сократить отставание и держать их в поле зрения.



Что касается «Торо Россо», то их мы должны попробовать опередить. Они выступают на уровне с нами, у них не самые опытные гонщики, и это должно нам помочь. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы отвоевать позицию в Кубке конструкторов, поскольку это важно для команды», — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».