Масса: подхожу к последним двум гонкам в карьере в расслабленном состоянии

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса косвенно опроверг информацию о том, что Роберт Кубица заменит его на финальном этапе сезона-2017 в Абу-Даби, подчеркнув, что впереди у него ещё есть два Гран-при до окончания карьеры.



«Я пообещал себе, что поеду на родной этап чемпионата в Бразилии с пониманием, что меня ждёт в будущем, поэтому попросил команду определиться с моим будущим до этого уик-энда. Как вы теперь знаете, мое приключение в Формуле-1 закончится после этого сезона. С принятым решением я подхожу к последним двум гонкам в карьере в расслабленном состоянии.



Многие хотят знать, где я буду гоняться в следующем году, но пока рано говорить об этом. На данный момент я сосредоточен на завершении этого сезона. Впереди у меня ещё два этапа чемпионата, которые будут важны для меня и команды, а после вы всё узнаете», — написал Масса в своей колонке на Motrsport.