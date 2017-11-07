Ньюи рассказал о закулисных играх конструкторов Формулы-1

Главный конструктор «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал в своей книге «Как построить машину» некоторые подробности закулисных игр инженеров в Формуле-1.



«После завершения гонки болиды подвергаются проверке, чтобы убедиться, что они соответствуют регламенту. После завершения проверок в течение часа болиды находятся в закрытом парке. За это время команда соперника может подать протест. В связи с этим проходит много закулисных игр, из-за чего болиды удерживают в закрытом парке на максимально возможное время.



Инженеры, такие как я, имеют возможность посмотреть на другие машины. Механики, стоит им увидеть поблизости инженера из противоположной команды, начинают суетиться вокруг своего болида, пытаясь скрыть от меня то немногое, что я могу усмотреть. В частности, «Феррари» является настоящим ульем, если я прохожу мимо их машины.



Это срабатывает иначе, я внимательно рассматриваю те детали, которые меня особо не интересуют, механики начинают суетиться вокруг них, а в это время наш фотограф делает фото тех частей болида соперника, которые мне действительно интересны», — цитирует Ньюи SkySports.