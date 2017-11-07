Штайнер считает хорошей концепцию моторного регламента на 2021 год

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер стал одним из немногих, кто позитивно отозвался о предложенной боссами Ф-1 концепции мотора на 2021 год.



Согласно предложениям ФИА, разработанным совместно со владельцами Ф-1, в чемпионате мира сохранятся турбомоторы объёмом 1,6 литра с гибридной составляющей. Из силовой установки исчезнет генератор тепловой энергии MGU-H, в то время как генератор кинетической энергии MGU-K должен стать более мощным.



«Они пытаются достичь того, о чём говорили — большее громких моторов, большего равенства и снижения затрат. Это и есть цель. Я думаю, что они выбрали хорошую концепцию для начала. Теперь над деталями могут продолжить работу технически подкованные люди. Концепция есть, и я не думаю, что она может быть изменена.



Но теперь нужно работать над деталями концепции, чтобы достичь поставленных целей с увеличением громкости моторов, большего равенства и снижения затрат для клиентских команд. Надеюсь, они смогут этого добиться», — цитирует Штайнера The Drive.