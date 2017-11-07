Вандорн: буду полностью готов к «Интерлагосу» благодаря работе на симуляторе

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн дал комментарий к предстоящему Гран-при Бразилии.



«Как и перед любой другой гонкой, я много работал с моими инженерами на симуляторе, поэтому к тому времени, как мы выедем на трассу, я буду чувствовать себя полностью готовым к её конфигурации. Это означает, что я, как и Фернандо, смогу обеспечить команду ценной обратной связью, чтобы она могла собрать как можно больше ценной информации.



Квалификация на «Интерлагосе» всегда важна, потому что никогда не знаешь, что может случиться в гонке. В Мексике у меня получился отличный старт, поэтому если в Бразилии мы сможем должным образом проделать нашу работу и избежать штрафов, то в гонке откроются хорошие возможности. Важно избегать проблем и провести чистую гонку, а там будет видно, чего мы сможем добиться», — цитирует Вандорна пресс-служба «Макларена».