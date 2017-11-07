«Форс Индия» может активнее использовать не основных пилотов на практиках

Руководитель «Форс Индия» Виджай Маллья дал комментарий перед предстоящим Гран-при Бразилии.



«Второй год подряд завоёвывать четвёртое место в Кубке конструкторов — это замечательное достижение. Я невероятно горжусь всей командой и рад, что мы добились этого за две гонки до конца сезона. Этот сезон уже стал для нас лучшим с точки зрения набранных очков, нас отделяет лишь 25 очков от отметки 200. Это показывает, насколько стабильными мы были на протяжении всего года.



Обезопасив четвёртое место, мы теперь имеем больше свободы в оставшихся двух гонках. Мы можем попробовать различные вещи с прицелом на следующий год или дать возможность другим пилотам попрактиковаться в пятницу. Мы также можем быть более агрессивными в выборе стратегии и брать на себя больше рисков. Мы всё ещё голодны до высоких результатов», — цитирует Маллью пресс-служба команды.