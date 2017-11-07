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175 лет назад 2016
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«Форс Индия» может активнее использовать не основных пилотов на практиках

Авто

Руководитель «Форс Индия» Виджай Маллья дал комментарий перед предстоящим Гран-при Бразилии.

«Второй год подряд завоёвывать четвёртое место в Кубке конструкторов — это замечательное достижение. Я невероятно горжусь всей командой и рад, что мы добились этого за две гонки до конца сезона. Этот сезон уже стал для нас лучшим с точки зрения набранных очков, нас отделяет лишь 25 очков от отметки 200. Это показывает, насколько стабильными мы были на протяжении всего года.

Обезопасив четвёртое место, мы теперь имеем больше свободы в оставшихся двух гонках. Мы можем попробовать различные вещи с прицелом на следующий год или дать возможность другим пилотам попрактиковаться в пятницу. Мы также можем быть более агрессивными в выборе стратегии и брать на себя больше рисков. Мы всё ещё голодны до высоких результатов», — цитирует Маллью пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Виджай Маллья Формула-1 Гран-при Бразилии
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