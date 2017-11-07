Феттель: я по-прежнему хочу завоевать титул для «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не отказывается от мечты стать чемпионом мира в составе итальянской команды.



Когда у немца спросили, что он думает по поводу последних четырёх лет без титулов, он ответил: «Я не смотрю на это, я не считаю эти дни. Я просто хочу выиграть чемпионат мира для «Феррари». Это то, чего я хочу. Это моя цель. Мы должны понять, что в этом году пошло не так».



На вопрос о том, не считает ли он, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл чемпионат благодаря тому, что имел быстрейший болид, Феттель ответил: «Мне не нравится такой подход. У нас была честная борьба. Это было здорово и для нас, и для них, и я ни в коем случае не хочу отнимать у него какую-либо славу. Он заслуживает этого. Он стал чемпионом за две гонки до конца сезона, он заслужил победу».