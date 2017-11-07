Представители Хэмилтона ответили на обвинения в уклонении от уплаты налогов

Представители Льюиса Хэмилтона прокомментировали появившуюся на днях информацию, что гонщик «Мерседеса» якобы уклонился от уплаты налогов на сумму 3,7 млн евро. Льюиса подозревают в уклонении от уплаты налогов за покупку личного самолёта в 2013 году с использованием офшорных компаний. На указанную сумму им был получен вычет налога на добавленную стоимость. Подобная выплата была бы законной, если бы приобретённый им самолёт стоимостью 18,5 млн евро использовался исключительно для рабочих поездок, однако нередко Хэмилтон с его помощью просто путешествовал.



«Как всемирно известный спортсмен, который платит налоги в большом количестве стран, Хэмилтон полагается на команду профессиональных консультантов, которые управляют его делами.



Эти советники заверили его, что всё честно, и дело сейчас находится в руках его адвокатов», — приводит слова пресс-релиза BBC.