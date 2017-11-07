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175 лет назад 2016
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Тост: «Хонда» поможет «Торо Россо» стать сильной и конкурентоспособной командой

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Глава «Торо Россо» Франц Тост поделился ожиданиями от грядущего сотрудничества с «Хондой», отметив, что нынешнее положение вещей не может стать ещё хуже.

«У нас не может быть больше проблем, чем сейчас. Мы меняем силовые установки каждую неделю. Что касается ухода Сайнса, то за разрыв сотрудничества с „Рено“ мы должны были им дать какую-то компенсацию. Мы понимали, что он будет большой угрозой для нас, ведь он набрал большую часть очков „Торо Россо“ в этом году.

«Хонда»? У них будет целая зима, на протяжении которой у них будет возможность исправить текущие проблемы. Мы будем единственной командой, сотрудничающей с «Хондой», и это большое преимущество. Я более чем уверен, что силовая установка «Хонды» поможет «Торо Россо» стать сильной и конкурентоспособной командой в следующем году", — приводит слова Тоста Nextgen-Auto.

Источник: Nextgen-Auto Сообщить об ошибке
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