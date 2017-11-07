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175 лет назад 2016
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Алонсо посетил базу «Тойоты» и намерен принять участие в гонке «24 часа Ле-Мана»

Авто

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо посетил базу «Тойоты» в Кёльне, где, вероятнее всего, провёл переговоры о возможности участия в гонке «24 часа Ле-Мана» в 2018 году, сообщает Daily Sports Car.

В «Тойоте» избегают вопросов о участии Алонсо в известной гонке. «Мы не комментируем подобные спекуляции», — заявил источник в команде.

Ранее стало известно, что испанский гонщик в январе 2018 года примет участие в гонке «24 часа Дайтона». Сам Алонсо намекал, что это выступление может стать своеобразной подготовкой к гонке в Ле-Мане.

Источник: Daily Sports Car Сообщить об ошибке
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Фернандо Алонсо 24 часа Ле-Мана Тойота
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