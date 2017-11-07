Алонсо посетил базу «Тойоты» и намерен принять участие в гонке «24 часа Ле-Мана»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо посетил базу «Тойоты» в Кёльне, где, вероятнее всего, провёл переговоры о возможности участия в гонке «24 часа Ле-Мана» в 2018 году, сообщает Daily Sports Car.

В «Тойоте» избегают вопросов о участии Алонсо в известной гонке. «Мы не комментируем подобные спекуляции», — заявил источник в команде.

Ранее стало известно, что испанский гонщик в январе 2018 года примет участие в гонке «24 часа Дайтона». Сам Алонсо намекал, что это выступление может стать своеобразной подготовкой к гонке в Ле-Мане.