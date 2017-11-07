Расселл выступит за «Форс Индия» на тренировках в Бразилии и Абу-Даби

Чемпион GP3 Джордж Расселл выступит в составе «Форс Индия» на тренировках Гран-при Бразилии и Гран-при Абу-Даби, сообщает пресс-служба команды.

Британец является пилотом молодёжной программы «Мерседеса» и получит возможность продемонстрировать свои навыки на трассах «Интерлагос» и «Яс-Марина». В Бразилии Расселл на первой тренировке заменит Серхио Переса. А в Абу-Даби британец займёт место Эстебана Окона.

«Я в восторге от возможности выступить за „Форс Индия“ в Бразилии и Абу-Даби. 2017 год уже стал для меня годом больших возможностей, и хорошо получить ещё и такой шанс. Я никогда не управлял болидом „Форс Индия“ и никогда не выступал на „Интерлагосе“, но я очень жду этого вызова. Хочу сказать огромное спасибо „Форс Индия“ за эту возможность, а также „Мерседесу“ за оказание поддержки», — завершил Расселл.