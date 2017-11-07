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175 лет назад 2016
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Перес: дождь в Бразилии создаст возможности для хорошего результата

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Пилот «Форс Индия» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бразилии, выразив надежду на сложные погодные условия.

«Мне нравится „Интерлагос“, гонки здесь всегда получаются особенными. Трасса достаточно узкая и полна вызовов, иногда она напоминает картинготовый трек. В это время года в Бразилии часто идут дожди. Помню прошлогоднюю дождливую гонку, когда я был очень близок к подиуму, тогда я потерял шанс незадолго до финиша. Из-за дождя это была одна из самых сложных гонок.

Надеюсь, и в этом году будет дождь, что создаст возможности для хорошего результата. Мне нравится посещать Бразилию, она напоминает мне Мексику, здесь я всегда расслаблен. Чувствую здесь большую поддержку, и здешняя атмосфера придаёт мне много энергии", — приводит слова мексиканца пресс-служба «Форс Индия».

Источник: Force India Formula One Team Сообщить об ошибке
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Форс Индия Серхио Перес Формула-1 Гран-при Бразилии
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