Перес: дождь в Бразилии создаст возможности для хорошего результата

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бразилии, выразив надежду на сложные погодные условия.

«Мне нравится „Интерлагос“, гонки здесь всегда получаются особенными. Трасса достаточно узкая и полна вызовов, иногда она напоминает картинготовый трек. В это время года в Бразилии часто идут дожди. Помню прошлогоднюю дождливую гонку, когда я был очень близок к подиуму, тогда я потерял шанс незадолго до финиша. Из-за дождя это была одна из самых сложных гонок.

Надеюсь, и в этом году будет дождь, что создаст возможности для хорошего результата. Мне нравится посещать Бразилию, она напоминает мне Мексику, здесь я всегда расслаблен. Чувствую здесь большую поддержку, и здешняя атмосфера придаёт мне много энергии", — приводит слова мексиканца пресс-служба «Форс Индия».